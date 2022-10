Cinta Krahe Noblett | “Las piezas de esta exposición son únicas y el poder contemplarlas es increíble”

Cinta Krahe Noblett, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, inaugura esta tarde a las 20.00 horas en el auditorio de la Fundación Barrié las conferencias de la exposición ‘Buda y Shiva, Loto y Dragón. Obras maestras de la colección de Mr. and Mrs. John D. Rockefeller 3rd en Asia Society’. Es experta en arte de Asia oriental.

¿Cómo empezó a interesarse por el arte de Asia oriental?

Por una profesora de la universidad, que cuando yo estudiaba en Madrid en la Universidad Complutense, me abrió un nuevo mundo maravilloso, que fue Oriente, y en mi caso me interesé especialmente por el mundo de China. Y luego el tener una madre inglesa, que también tenía un enorme interés por la cerámica. En el norte de Europa son muy aficionados a la cerámica. Y esa suerte de poder trasladarme a Inglaterra a cursar el posgrado y especializarme en un momento en el que en España no había prácticamente especialistas.

¿Qué diría que hace diferente a este tipo de arte?

La gran diferencia es que en el arte de Asia oriental la fuente de inspiración artística es la naturaleza. Mientras que el arte occidental es fundamentalmente antropocéntrico, en Oriente es la naturaleza la que inspira la obra de arte. Tenemos esta suerte de contemplar piezas exquisitas en esta exposición, nunca vistas en España. En muchas de ellas está presente la naturaleza, sus colores y también algunas decoraciones mitológicas, como símbolos de buen augurio como el dragón. Pero muchos de los temas son flores, animales... la naturaleza es la fuente de inspiración.



¿Qué importancia tiene poder disfrutar de esta exposición en A Coruña?

Es una exposición que tendría que haber circulado por toda España, porque es única, son piezas hechas para la corte, para la élite, de Asia oriental, de China, de Corea, de Japón... no existen en ningún museo español, no se conservan en España. Se conservan piezas de exportación, pero con esta exposición podemos acercarnos a cuál era el gusto auténtico chino, y no el gusto de exportación, lo que hacían para nuestros palacios, la élite europea. Son piezas hechas para la corte y de gusto taoísta, o también para el ajuar funerario, piezas hechas para el mercado doméstico. Es superinteresante.

¿De qué tratará su conferencia?

John Rockefeller III fue un apasionado de la porcelana. Hay que tener en cuenta la locura por la porcelana en Europa desde el siglo XVI. El primer gran coleccionista fue el rey Felipe II de España, que reunió la colección más importante de porcelana china del mundo a finales del siglo XVI y estableció un modelo de coleccionismo que llega a John Rockefeller III, el coleccionar porcelana era símbolo de estatus. Me voy a centrar en la porcelana, en cómo son esas piezas, para quién se hicieron y por qué son tan especiales. Son realmente excepcionales, ya digo, en España no se pueden ver. Desafortunadamente esa colección de nuestro monarca desapareció, no se conserva hoy en día.

¿Qué supone para usted participar en este ciclo?

Estoy entusiasmada, porque en España nunca se han visto piezas tan excepcionales. Poder contemplarlas es increíble, animo a todo el mundo a visitar esta exposición.