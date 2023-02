Cinco parques adaptados para que el derecho a jugar no tenga barreras en A Coruña

Un nuevo paso para eliminar obstáculos y sumar sonrisas. La ciudad contará con cinco nuevos parques infantiles adaptados para niños con movilidad reducida. Estarán ubicados en Los Rosales, Elviña, Vioño, plaza de Pontevedra y Novo Mesoiro, y sustituirán a los ya existentes para adecuarlos a las directrices establecidas en el Plan General de Ordenación Municipal. Ganarán, además, 103 plazas adaptadas para los más pequeños.



Debido a la escasa oferta de plazas adaptadas en las áreas infantiles de A Coruña, estas cinco sustituirán o dotarán de nuevos elementos que cumplan las condiciones de accesibilidad e inclusividad. El objetivo no es otro que satisfacer el derecho a jugar de los niños, recogido en la Convención de Naciones Unidas.



El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, destaca el trabajo de actualización de los parques infantiles que se lleva a cabo en la actualidad. “Levamos tres anos traballando en todos os barrios e abrindo tamén instalacións novas, mais non só ampliamos e rehabilitamos, Inés Rey pediunos que actuáramos tamén para que os parques foran accesibles para as persoas con movilidade reducida, un asunto que non se abordara nunca nesta cidade dun xeito global, e iso é o que estamos a facer co plan que temos en marcha, ao que hai que sumar o que xa levamos feito nesta materia en parques como o de Méndez Núñez ou puntualmente en Labañou”, explica. El proyecto, además, cumple una de las propuestas seleccionadas en los presupuestos participativos de 2021.

Las reformas



En la plaza Elíptica de Los Rosales hay dos áreas diferenciadas. La de los mayores consta de una tirolina y red tridimensional, mientras la de los pequeños, reformada recientemente, contempla espacios para pequeños y edades intermedias. En esta última, que a día de hoy dispone de un columpio cesta y pavimento accesible, será donde se lleve a cabo la actuación. Las plazas adaptadas en este parque pasarán de 24 a 34 y se instalará un carrusel de integración en el extremo este que actualmente está libre.

El segundo parque que dejará los obstáculos atrás será el de Vioño, situado dentro de una amplia zona verde. Construido en el año 2011, fue reformado en distintas ocasiones. Este espacio infantil dispone de un columpio con silla adaptada con arnés, pero es su único elemento inclusivo. Para que los niños del barrio puedan disfrutar plenamente, el Ayuntamiento colocará un columpio cesta, un carrusel, un panel de juego de aprendizaje, un panel musical y un recorrido sensorial. Este último está formado por pavimentos de distintos tipos, como solera de hormigón en masa, losa de hormigón desactivado, traviesas de madera y césped artificial. Este espacio ampliará sus plazas adaptadas de una a 32.

En la plaza de Pontevedra, una actuación que, según adelantó el concejal hace unos días en sus redes sociales, se ejecutará pronto, se retirarán elementos existentes para reponerlos por otros. Habrá una estructura de juego diabolo, con juego de trepa y equilibrio; un pórtico con un columpio cuna y un columpio padre/hijo; y otro pórtico con un columpio cesta, otro tabla y un asiento adaptado con arnés. De las cinco actuales se aumentará a 42 plazas adaptadas.

En el parque de la plaza Casares Quiroga, en Elviña, se retirará el pavimento de grava existente para sustituirlo por solera. A día de hoy no dispone de ninguna plaza adaptada y tras la actuación habrá doce. Entre los nuevos elementos destaca un pórtico de columpio con diferentes asientos inclusivos y un carrusel.



La última área infantil que dirá adiós a las barreras será la de Fragas do Eume, en Novo Mesoiro, que en la actualidad tampoco tiene plazas adaptadas y finalmente serán trece. Habrá un balancín inclusivo, un pórtico con columpio cuna, otro cesta y otro con arnés. El plazo de ejecución para estas reformas es de seis meses a partir de la fecha de replanteo y cuenta con un presupuesto de licitación de 235.453 euros. El proyecto corre a cargo de la arquitecta Lara Martínez de la Rosa.