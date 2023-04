La CIG pide personarse en la causa contra el Sindicato de Limpieza de A Coruña

El sindicato CIG de A Coruña ha solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento abierto por las supuestas ilegalidades en la contratación de personal en el servicio de limpieza viaria de la ciudad, razón por la cual están investigados tres miembros de STL, Sindicato de Trabajadores de Limpieza.

"Reclamamos unha investigación profunda dos feitos que nos libere da trama corrupta entre a empresa e o falso sindicato STL, que o único que fai é prexudicarnos", aseveró Carlos Castro, delegado de la CIG en la UTE A Coruña Limpieza (adjudicataria del servicio de limpieza viaria.

"Como se está comprobando agora, gran parte dos cartos que deberían estar destinados a remunerar o noso traballo pérdese polo camiño para quedar en moi poucas mans", valoró Castro, quien explicó también que las irregularidades ya habían sido denunciadas cuando entró la nueva concesionaria en una reunión con el Gobierno local socialista. Además, apuntó que cuando se elaboraron los pliegos de condiciones se le solicitó a la Marea Atlántica, entonces en el Ejecutivo, que incluye una bolsa de empleo con "criterios obxectivos e claros".

"Pero o Concello non nos fixo caso, entendendo que non era necesaria. Agora compróbase que de existir unha bolsa de traballo non habería estar corrupcións nin se lle estaría cobrando á xente por traballar ", aseveró. Castro.