El Ciclo Principal del Rosalía bate su récord de abonados

El Ciclo Principal de Primavera del teatro Rosalía de Castro bate en esta edición su propio récord histórico de abonados con 624 personas, superando las 599 del pasado 2024. Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, señaló que “estas cifras amosan o gran traballo de programación cultural levado a cabo polo Goberno de Inés Rey, ofrecendo á cidadanía unha oferta variada e de gran calidade”.



El programa comenzará el próximo 17 de enero, con la primera de las dos funciones de ‘La Regenta’, de Leopoldo Alias Clarín, adaptada por Eduardo Galán y dirigida por Helena Pimenta. Durante los próximos meses pasarán por el teatro coruñés un total de trece obras diferentes, con 23 funciones.



Hace menos de un mes, concretamente el 16 de diciembre, se abrió el plazo de renovación de abonos, mientras que el 3 de enero las personas interesadas pudieron darse de alta como nuevos abonados. Al final de este proceso, fueron un total de 624 las personas con butaca reservada para asistir a todas las obras programadas. Además, el pasado jueves se pusieron a la venta las entradas de las diferentes funciones, agotándose en apenas unas horas los billetes de la obra ‘1936’, del viernes 28 y el sábado 29 de marzo.

Una de las sensaciones



La obra de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga es una de las sensaciones teatrales del momento. Está producida por Dramático Nacional, Check in Producciones y El Terrat con la colaboración de Asuntos Culturales, Teatre L’Artesà y Teatro de La Abadía, y la dirección corre a cargo de Andrés Lima.



El teatro Rosalía de Castro y la compañía programarán una tercera fecha, que se celebrará el domingo 30 de marzo a las 18.00 horas. Las entradas para dicha función saldrán a la venta el martes 21 de enero a las 11.00 horas, a través de Ataquilla y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.



Esta edición de primavera congregará obras como ‘La regenta’, ‘As formas do amor’, ‘Burro’; ’Reconversión’, ‘Forever’, ‘Carmen, nada de nadie’, ‘Entrañas’, ‘Un deus salvaxe’, ‘1936’, ‘Casting Lear’, ‘Manuela Rey is in da house’, ‘As desterradas’ y ‘La colección’, por las que desfilarán actores como Blanca Portillo, Melania Cruz, Alba Flores, Antonio Durán ‘Morris’ o Sergio Zearreta, entre otros.