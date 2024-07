Chipperfield: “El de As Xubias es el tipo de proyecto que me gusta”

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) cerró el primer ciclo de las MOP Talks (encuentros abiertos al público con personalidades relevantes de la cultura y la creación contemporáneas) con la charla del arquitecto David Chipperfield que, como las anteriores (de Milena Busquets y Nick Knight), tuvo lugar en el muelle de Batería.



“El arquitecto tiene la obligación de crear lugares mejores. Las ciudades están siendo construidas no por lo que sentimos, se hacen atendiendo a las fuerzas de la inversión”, dijo Chepperfield como presentación ante un auditorio en el que también estaba presente la presidenta de la Fundación, Marta Ortega. Aunque la charla versó esencialmente sobre la visión que de la arquitectura actual y de las inquietudes por las deben de moverse los profesionales, el arquitecto británico hizo una somera referencia al trabajo que llevará a cabo en la ciudad de A Coruña.



“La rehabilitación de As Xubias es el tipo de proyecto que me gusta hacer”, apuntó, al tiempo que indicó que “las nuevas edificaciones tendrán que conversar con las existentes pero aportando modernidad y no limitándose a ser meras copias de las ya construidas”.



Asimismo, señaló que para este tipo de iniciativas arquitectónicas siempre intenta buscar la colaboración con otros estudios, especialmente con aquellos que trabajan habitualmente por la zona y que es lo que hará también en A Coruña.

Premio Pritzker



El estudio de Chipperfield (que en 2023 ganó el premio Pritzker y que en 2017 fundo la Fundación RIA para impulsar proyectos alineados con la sostenibilidad), será el encargado de la rehabilitación integral del núcleo marinero. El proyecto incluye regenerar el núcleo tradicional que allí se encuentra, completar el paseo marítimo y ganar para la ciudad equipamientos como la Casa Guyatt y sus jardines, que pasarán a convertirse en una nueva zona verde abierta al público, según se anunció.



Cabe indicar que a las trece horas del martes está previsto que la alcaldesa, Inés Rey, suscriba el convenio con Ginkgo Advisor para llevar a cabo la mencionada reforma de uno de los barrios marineros de la ciudad más degradados..