Chema Paz Gago | “Con Paco Vázquez, esa felicidad, ese orgullo de ser coruñés, estaba en la mente de todos”

Chema Paz Gago (A Coruña, 1967) es escritor, gestor cultural y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. También es, desde el mes pasado, el candidato a la Alcaldía por Alternativa dos Veciños, el partido que preside el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como ya estuvo a punto de serlo para Ciudadanos.

La última vez, Alternativa dos Veciños no logró ningún concejal.

Creo que la vez pasada no obtuvo mal resultado, aunque Pedro Armas, que era el candidato, no llegó a María Pita. Creo que es la ocasión para que uno o dos candidatos y yo mismo demos un aire fresco a la política local.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual?

No voy a utilizar la metáfora de “gobierno Frankenstein”. Los apoyos del Gobierno local no han sido tan seguros como parecían y hace falta una mayor cohesión. Quizá los nuevos partidos pueden ofrecer algo diferente, porque el Ayuntamiento está muy compartimentado en esos partidos tradicionales con esos políticos que están al servicio de sus partidos. El centro de la labor municipal tiene que ser la ciudad y en Oleiros una agrupación de vecinos que gobierna con eficacia.

O sea, que ofrecen localismo.

Sí, claro. Yo voy a recuperar el coruñesismo, abierto y cosmopolita, ese orgullo de ser coruñeses, que en la época de Paco Vázquez dio tanto rendimiento a esta ciudad. Entones estaba muy empoderada.

La alcaldesa asegura que se ha recuperado el orgullo de ciudad.

Vengo con afán constructivo, pero ese orgullo de ciudad no lo veo. Lo veo en Vigo. Creo que tendríamos que ser como Vigo, pero con buen criterio y con buen gusto, porque su consumo de energía es estratosférico. Una marca de Alternativa es el ecologismo y no veo una apuesta clara en ese sentido. La Marina tiene mucho granito y muy poco verde. Hay que crearlo con imaginación.

Su perfil no es de político profesional, pero ya ha militado en Ciudadanos ¿Por qué este cambio? Yo no milité en Ciudadanos. Me llamaron para encabezar su candidatura, pero cuando íbamos a cerrar la lista me comunicaron que tenía que estar al servicio de determinados intereses empresariales y me retiré. Ficharon a una persona que estaba en ese ámbito empresarial, culebrón que ha tenido su final recientemente.

¿Se refiere al caso de transfuguismo de Mónica Martínez?

Yo creo que si Mónica Martínez tuviera dignidad, debería dejar su escaño y volver a su casa.



¿Alternativa se presenta para ganar asientos en la Diputación?

Si es para que Alternativa esté en la Diputación, bienvenido sea. Hay gente que quiere hacer las cosas bien, y tener una ciudad más verde. Pero esa es una hipótesis que puede cifrarse también en entrar en el Gobierno local.



¿Cómo ve la ciudad?

Esta ciudad se encuentra en un estado de atonía y mediocridad que no se merece. Pensemos en la etapa de Paco Vázquez, esa ilusión se ha perdido. Esta ciudad fue el motor de Galicia ¿Qué queda de eso? Tendríamos mucho más poderío si formáramos un área metropolitana de 500.000 habitantes.

La de Vázquez es una figura polémica. El PSOE no lo reivindica ¿Cuál es su valoración?

Mi valoración es que es extraordinaria. Si ponemos en la balanza lo bueno y lo malo, para mí pesa mucho más lo bueno. Y ese orgullo de ser coruñés estaba en la mente de todos, esa felicidad de la ciudadanía. Todo el mundo estaba muy orgulloso de su ciudad y de su alcalde, cosa que hoy no existe. En Oleiros, en cambio, la gente está muy orgullosa.

¿Qué piensa de que la alcaldesa asuma el área de Cultura?

Es inexplicable. La cultura es una industria, un motor económica. No se puede confundir el área de Cultura con la de Fiestas, como parece oyendo hablar a la alcaldesa, con cuatro conciertitos en la playa y unas casetitas.

¿Y los muelles del puerto?

No tiene sentido que entre administraciones públicas haya transacciones monetarias. Estamos ante la mayor oportunidad urbanística en un siglo. Conozco muy bien la historia de esta ciudad entre el siglo XIX y XX, por mi especialización y hubo una gran revolución cuando se hizo el relleno. Ahora estamos ante una nueva oportunidad histórica como en otros puertos como Bilbao o Valencia.



Si consigue tres concejales, podría ser la llave del gobierno ¿Formaría parte de un bipartito?

Yo no me caso con nadie pero el que gobierna tiene que tener el liderazgo suficiente como para que sus aliados le apoyen en temas como los presupuestos.