La checa Michaela Pavlátová será la madrina del Festival Internacional de Animación Afundación

La cineasta checa Michaela Pavlátová será la madrina de 'Imaxinaria', el Festival Internacional de Animación Afundación, que tiene entre sus objetivos promover el diálogo de los profesionales de la animación en Galicia con los que están en la vanguardia en otros lugares del mundo.



Según ha informado Afundación, Pavlátová lleva 35 años construyendo una filmografía que triunfó en buena parte de los más importantes festivales de cine del mundo.



Asimismo, su película más reciente, 'My Sunny Maad' --La familia afgana, 2021-- ganó en Francia en los premios César y en Annecy, uno de los festivales de cine animado más influyentes.



Como animadora experimental feminista, explora temas relacionados con el sexo, el género o las relaciones humanas desde una singular concepción de los gráficos y desde un no menos particular sentido del humor.

De esta forma, la cineasta también formará parte del jurado de 'Imaxinaria', participará en la proyección de 'My Sunny Maad' y mantendrá un diálogo con el público.



La proyección de la película formará parte de las actividades alrededor del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y de la programación especial de 'Imaxinaria' con motivo de la conmemoración.