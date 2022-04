Cerca de 30 investigadores participan en la resolución de problemas del sector financiero

El Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidade de A Coruña congrega esta semana a cerca de treinta investigadores procedentes de Países Bajos, Bélgica, Italia e España para trabajar conjuntamente en la resolución de problemas propuestos por empresas do sector financiero. Es la “Study Week with Financial Industry”, del 19 al 22 de este mes.





El vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia de la Universidad de A Coruña, Salvador Naya; el subdirector del Citic, Javier Pereira; y el investigador del Citic y organizador de las jornadas, Carlos Vázquez Cendón. Salvador Naya indicó que la “UDC promove a colaboración con outras institucións no ámbito da investigación, polo que é unha honra, tamén como investigador do Citic, que o centro acolla un evento destas características”.





Pereira destacó que “eventos deste tipo contribúen ao posicionamento internacional do Citic”. Finalmente, Vázquez Cendón explicó el aspecto colaborativo del proyecto ABC-EU-XVA y, en concreto, de esta actividad, en la que “os grupos de traballo tratarán de resolver tres problemas propostos polas empresas do sector financeiro participantes”. El Doctorado Industrial Europeo ABC-EU-XVA en finanzas cuantitativas comenzó en 2018.