Cerca de 10.000 cruceristas revolucionan la hostelería de A Coruña: “Estamos abarrotados”

El festivo de la Asunción de la Virgen dejó cielos soleados, terrazas llenas y colas en las heladerías del centro de la ciudad. Por las calles se escuchaba a los coruñeses sorprenderse por la cantidad de turistas que recibe últimamente A Coruña, y no es para menos: casi 10.000 cruceristas pasaron casi todo el día en la urbe. Selfies, fotos en grupo, desayunos, comidas y degustaciones de los productos locales fueron los principales reclamos en las inmediaciones de la dársena coruñesa, pero algunos grupos incluso se subieron a un bus para visitar Betanzos, que este martes celebra su copatrona. Una vez en la capital del Mandeo, no dudaron en probar la tortilla, bailar al ritmo de los gaiteiros y visitar el casco viejo.



Los cruceros que atracaron esta mañana en el puerto de A Coruña son ya viejos conocidos, a excepción de uno, el ‘Norwegian Getaway’, cuya escala inaugural se celebró este mismo mes de agosto. Este martes llegó con 4.497 pasajeros y 1.572 tripulantes, para partir rumbo a Vigo a las 18.00 horas.



El ‘Queen Victoria’, un habitual del muelle coruñés, atracó a las 06.30 horas procedente de Southampton con 2.023 viajeros y 937 tripulantes a bordo. Partió a las 17.00 rumbo a Gijón. Por último, el ‘Mein Schiff’ arribó al puerto a las 07.00 desde Cherburgo. En su interior, 3.076 pasajeros y 1.025 tripulantes que se marcharon a las 18.00 horas hacia Leixoes. En total, los tres buques sumaron más de 9.596 viajeros.

Sangría, cerveza y desayunos



El presidente de los hosteleros de La Marina y copropietario de la Mansión 1783, Alberto Boquete, asegura que los establecimientos de la zona estuvieron “abarrotados”. “Fue una locura”, explica, mientras dice que la actividad empezó a calmarse un poco alrededor de las 15.30 horas. En cuanto a los productos más demandados por los cruceristas, la gastronomía típica gallega es un clásico, pero “la cerveza local y la sangría gustan mucho y hoy vendimos muchísimos desayunos”, añade.



El puerto cerrará agosto con un total de dieciséis cruceros, convirtiéndose en el segundo mes con más visitas del año. Tras la llegada de los trasatlánticos de esta jornada festiva, no habrá ninguna escala hasta la próxima semana. Así, el martes 22 será el turno del imponente ‘Arvia’, con casi 7.000 pasajeros a bordo, para dar paso a la visita del ‘Bolette’ (23 de agosto), ‘Ambition’ (24), ‘Sea cloud spirit’ (28), ‘Bolette’ (28) y ‘Anthem of the seas’ (31 de agosto). Tal y como anunció la Autoridad Portuaria, todo apunta a que se superarán las 145 escalas y los 250.000 pasajeros.