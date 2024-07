Celia busca traspaso: tres décadas tejiendo fidelidad en Os Mallos, A Coruña

Es conocida por todos los vecinos de Os Mallos. El número 11 de Ramón Cabanillas esconde el ‘corazón’ de una comerciante que lleva treinta años en el barrio. Celia López Cernadas es la cara visible detrás del mostrador de CLC Textiles, pero para sus clientes es mucho más. A sus casi 68 años llega el momento de jubilarse y ya es consciente de lo que va a echar de menos su día a día en la calle peatonal: “Me da pena porque lo voy a echar mucho en falta. Las clientas me dicen que no me puedo jubilar, que qué van a hacer sin mí”.



Es por ello que hace semanas comenzó a buscar relevo. Varios carteles situados en el exterior e interior del negocio informan sobre su traspaso, para todo aquel que esté interesado en hacerse cargo de un comercio que “funciona”. “Me gustaría que alguien quiera quedarse con él porque me daría mucha pena cerrarlo. Es un negocio de continuidad. Tengo clientes de toda la vida que me conocen y quería dejarlo funcionando para que dé servicio al barrio”, explica. Hasta ahora dos jóvenes mostraron interés por hacerse cargo de este establecimiento, aunque finalmente se echaron para atrás. Celia considera una gran oportunidad el plan de la Xunta Bono Remuda. “Pueden recibir el 70% de ayudas para seguir con los negocios tradicionales y ahora quedamos muy poquitos”, dice.



El local, asegura, “es cómodo para trabajar, bonito y el ambiente y la gente es muy buena. Yo estoy contenta. Los clientes me ayudan si tengo un problema y yo les ayudo a ellos. Hay un trato de confianza, la sensación de que estamos ahí y nos apoyamos unos a otros”, relata. Para que esta confianza no se pierda, Celia está dispuesta a seguir acudiendo a Ramón Cabanillas para apoyar a las nuevas personas que estén al frente de su comercio. “Si alguien se anima va a seguir contando con esta confianza. Yo les presentaré a los clientes y me puedo quedar un tiempo con ellos porque es muy importante. Puedo presentar a proveedores y contar cómo trabajo, por si quieren continuar. Lo que sé que quiero es que siga dedicado a esto”, subraya la comerciante.



Ramón Cabanillas, sostiene, es una calle muy cómoda que acaba de estrenar nueva imagen. “Está recién arreglada y es cómoda. En cuanto al día a día, es muy entretenido porque la gente viene un día a por una cosa y al siguiente a por otra. Además de vender telas, cogemos encargos y confeccionamos cojines o cortinas, por ejemplo. Das un trato y una solución que no encuentras en otro tipo de comercios”, añade. Tras trece años asalariada, Celia cogió las riendas de CLC hace diecisiete años. “Estoy sola, pero el negocio da para dos personas. Una puede estar confeccionando y otra atendiendo. Trabajo hay; estos días estoy llevándome cosas para hacer en casa”, indica. Celia ya ha echado raíces en Os Mallos y su deseo es que alguien vaya detrás para que su empeño no quede en el pasado.