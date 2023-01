Las celebraciones del centenario de Murguía comenzarán el día 1

El próximo día 2 se cumplirán cien años desde la muerte de Manuel Murguía y, para conmemorar la efeméride, el Ayuntamiento de A Coruña y la Real Academia Galega (RAG) colaboran para homenajear al escritor e historiador arteixán, a partir del próximo miércoles.



De este modo, el martes, 1 de febrero, a las 12.00 horas, al pie de su tumba, en San Amaro, se descubrirá una placa conmemorativa encargada por la propia RAG y el Gobierno municipal. La placa es obra del diseñador Pepe Barro. Una hora más tarde, a las 13.00 horas, se celebrará un acto institucional en el salón de plenos del palacio de María Pita.



En el consistorio herculino, el académico de número de la sección de Historia de la RAG, Ramón Villares, será el encargado de recordar la figura de Murguía.



Así, comenzarán los actos de homenaje en la ciudad en la que una multitud dio su último adiós a Murguía y en la que vivió durante sus últimos años.



“A celebración do centenario de Manuel Murguía non podía comezar noutro sitio que non fose A Coruña, sede da Real Academia Galega da que foi fundador e lugar onde residen os seus restos mortais, no cemiterio municipal de Santo Amaro”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey, sobre la propuesta que le hizo a la Academia para esta celebración.

Jornadas

Ya el día 2, coincidiendo con el centenario de su muerte, se inaugurarán las ‘Xornadas Manuel Murguía. Centenario 1923-2023’, un programa que tratará de ir más allá de su papel como fundador de la Academia.



Esta jornada inaugural será en la Fundación Luis Seoane, con una mesa redonda en la que participarán el académico de número Xosé Luis Axeitos, la académica correspondente Ana Romero Masía, el diseñador Pepe Barro y el investigador Emilio Xosé Insua.



Una semana después, las jornadas se trasladarán a Santiago, con una sesión en la USC con los historiadores Xusto Beramendi y Ramón Villares y el politólogo Ramón Máiz, acompañados por el trío de cuerda de la Orquesta de la USC. Por último, el 16 habrá otra sesión, esta vez en la Fundación Rosalía de Castro, en Padrón, donde se reunirán su presidente, Anxo Angueira, los investigadores Xurxo Martínez y Ana Acuña y la biógrafa de Rosalía, María Xesús Lama.