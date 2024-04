O Castrillón también pone la basura a la cabeza de sus preocupaciones

Funcionan cada vez más como vasos comunicantes los barrios de una ciudad en la que ha evolucionado con las nuevas tecnologías la forma de protestar. Y es que la sensación de inseguridad o la demanda de más constancia con la limpieza se han convertido en una demanda común de muchas asociaciones vecinales, que en vez de hacer llegar sus demandas de forma aislada se unen para acometer acciones comunes. Los últimos en poner el grito en el cielo han sido los residentes de O Castrillón, cansados de ver cómo se acumulan muebles abandonados, colchones y demás miembros de la familia que entra en el concepto ‘voluminosos’.



Especialmente significativo es el hecho de que los residentes en las inmediaciones del número 52 de la avenida de la Concordia han visto cómo durante los últimos 20 días un contenedor permanecía volcado. No se trata de un acto de vandalismo, sino de un procedimiento habitual para la sustitución de aquellas unidades en estado deficiente. Es precisamente la poca celeridad en recuperar la normalidad del servicio lo que ha sacado de quicio a los que día sí y día también intentaban depositar la basura. “Tenemos un problema grave con la limpieza”, afirma Ramiro Otero, presidente de la Asociación de Vecinos O Castrillón-Soto IAR. “La gente mayor no estamos para voltear contenedores cuando llevan 20 días volcados, aunque más que eso tenemos que hablar de un problema grave de voluminosos. A veces entendemos que la gente no es civilizada, pero también pensamos que no existe un correcto funcionamiento del sistema de recogida”, añade.



Comunicación

Además de la problemática que se encuentran muchos vecinos para depositar basura en contenedores a rebosar, o simplemente del aspecto que provoca la acumulación de mobiliario inservible, la asociación vecinal de O Castrillón se preguntan por qué no logra un flujo de comunicación con el Ayuntamiento para atajar lo más rápido posible el quebradero de cabeza.



No todas las agrupaciones, indica su presidente, manejan con la misma soltura la vía telematica. Sus intentos de respuesta por teléfono han sido tan infructuosos como frustrantes. “Intentamos ponernos en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente para que nos atiendan, y existe un problema grave de comunicación”, lamenta. “Hemos llamado un par de veces, no de forma anónima, sino identificándonos como asociación vecinal y concretamente como presidente, y nos resulta imposible”, agrega Otero sobre una preocupación cada vez más común.