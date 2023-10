O Castrillón critica que el Ayuntamiento no cuente con ellos para Samaín

Los vecinos de O Castrillón han mostrado su enfado después de la decisión "unilateral" del Ayuntamiento de A Coruña de organizar la tradicional fiesta de Samaín. Según expresa la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR, la concejalía de Bienestar Social ha organizado un acto en el Centro Cívico del barrio al margen del resto de entidades y recursos del barrio, que desde hace años venían llevando a cabo esta celebración de forma conjunta.

"Las entidades del barrio hemos optado por no buscar protagonismo individual y colaborar en el mayor realce del Samaín en el barrio, entendiéndolo como un acto cultural y no económico ni comercial, y hemos venido asumiendo los gastos del evento, sobre todo dede que ya el año pasado Bienestar no aportase la actuación musical del final del desfile aduciendo dificultades administrativas", denuncian.

Es por ello que consideran que el Ayuntamiento de A Coruña, dirigido por Inés Rey, "prima el protagonismo" frente al trabajo "conjunto con las entidades del barrio", una situación que comparan con lo ocurrido hace once años, cuando la concejalía la dirigía el ahora portavoz popular Miguel Lorenzo, que "decidió organizar en solitario el Baile Infantil del Carnaval, lo que también se había venido llevando a cabo de forma conjunta por entidades y recursos de la asociación".