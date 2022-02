Los casos activos del área cayeron en casi un 20% en los últimos once días

Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de A Coruña y Cee cayeron en casi un 20% en los últimos once días, tras registrar seis bajadas de casos en ese lapso temporal.



En concreto cayeron un 18%, desde las más de 16.000 personas contagiadas que se contabilizaban hace once días y las 13.323 que comunicaba ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas).



Y es que el área coruñesa volvía a ver ayer como caían los casos, que eran 527 menos que el pasado lunes, impulsados por el elevado número de altas, que precisamente suman once días consecutivos por encima de mil diarias. Además, también está ayudando el ligero descenso de los nuevos contagios detectados, que suman tres días por debajo del millar, aunque todavía en el orden de las 900.



En el caso de las altas epidemiológicas, el Sergas sumaba ayer otras 1.427, por lo que el total de personas que han vencido al virus desde el inicio de la pandemia superan ya la barrera de las 75.000 (75.716). Por su parte, las nuevas infecciones por coronavirus se situaron 948, lo que permite ver como la curva de casos continúa su paulatina caída de los últimos días.





Incremento de ingresos





Pero, mientras los casos están a la baja, los ingresos de personas que están contagiadas con el virus aumentan y se acercan a los dos centenares.



Las autoridades sanitarias indicaban que ayer era 191, la cifra más alta en casi un año, ya que el anterior dato superior fueron los 216 registrados el 23 de febrero, en plena caída de la cuarta ola, la más dura a nivel asistencial.







Son tres las jornadas seguidas con menos de un millar de contagios por covid-19



El aspecto positivo de esta subida es que aumentan los ingresos, pero el número de personas que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene estable. Ayer eran solo el 5,8% del total, ya que de los 191 pacientes, once eran atendidos por esta unidad (diez en el Chuac y uno en el HM Modelo).



Los 180 restantes se encuentran en planta, divididos por varios centros del área de A Coruña y Cee. Así, 176 están ingresados en el Chuac, ocho en el Virxe da Xunqueira, uno en el Modelo y cinco en el QuirónSalud.



El aumento de hospitalizados con covid está siendo mucho más paulatino que en anteriores olas. En el caso de la cuarta, se tardó doce días (del 7 al 19 de enero de 2021). En la actual, se ha tardado casi un mes en pasar de 91 ingresos (8 de enero) a los 191 de ayer.









Incidencia





Mientras tanto, la incidencia acumulada a catorce días en la ciudad de A Coruña se mantiene por encima de los 3.200 casos por cada 100.000 habitantes.



Por el otro lado, el valor acumulado a siete días bajó ligeramente en los últimos días, pero sigue por encima de los 1.620 casos por 100.000 habitantes.