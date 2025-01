Una carta a los Reyes Magos de A Coruña de hace más de 80 años

El perfil en la red social X de las Bibliotecas de A Coruña ha rescatado este 2 de enero una auténtica joya guardada en los archivos de la Biblioteca de Estudos Locais. Se trata de un catálogo comercial de A Coruña del año 1944, en el que se pueden ver los regalos más deseados que aparecían en las cartas de los Reyes Magos hace más de 80 años. Se trata de la Guía Comercial Coruñesa Felices Pascuas de 1944, editada por Talleres Roel y, curiosamente, entre sus imágenes destacadas está ya la de Papá Noel, que no es una invención tan moderna como podría parecer.

¿Y cuáles son los regalos que pedían en 1944 los coruñeses? Pues, por ejemplo, productos de belleza Harem, "mundialmente conocidos". Lápices de labios, lacas, esmaltes, coloretes o bronceadores estaban ya de moda mucho antes de que el mundo de Primor llegase a nuestras vidas.

También un receptor de radio de Casa Martí, tienda situada en la calle Real, número 23 -el lugar, por cierto, donde ahora está la tienda de la diseñadora Alba Conde-, para alegrar el "hogar e netas fiestas". Y un clásico: la bicicleta. En este caso es de la Casa Cachaza, que ofrecía su "incomparable surtido" considerando que "las mejores bicicletas", como la Orbea que se anunciaba en la guía coruñesa, era "el mejor regalo de Reyes".

Aunque a los niños no les gusta mucho recibir como regalo ropa, sí es cierto que alguna prenda siempre acaba cayendo, o para ellos o para los mayores, que también tienen lista de deseos para los Reyes Magos. Por eso la guía propone a Sus Majestades pasar por la tienda La Creación, situada en la calle Real, 6 -al lado del actual Intimissimi-, para afirmar "su personalidad vistiendo correctamente" o por la fábrica de camisas Gala, en la calle Fontán, 5, donde ahora está la agencia de viajes Embajador.

Las zapatillas son otro de los clásicos que suelen aparecer en los paquetes bajo el árbol de Navidad. La guía propone "los últimos modelos" que se podían ver en Calzados Faustino, tienda situada en el Cantón Grande, número 15, a la altura de donde están ahora los edificios del Avenida o Afundación.

El DIY (Do it yourself, o hazlo tú mismo) ya estaba de moda hace más de 80 años, como lo demuestra que uno de los regalos que se ofrecen en la guía coruñesa es la de un curso en la Academia de Corte y Confección Consuelo Gómez Fuentes (Linares Rivas, 53), en la que se enseñaba el sistema Larauza y que también contaba con una sucursal en Betanzos.

Otra buena opción de regalo eran también la que ofrecía Abelardo Pérez Chas en su Fábrica de Aguardientes y Licores de A Coruña, donde se podían comprar especialidades como el ron de Haití, cremas de café y cacao, anís y ponche Panchito o el Licor Pérez Chas. Coñac Rosón también se publicitaba entonces en la guía como "el coñac preferido" para brindar.