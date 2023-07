Carmen Beiroa | “Ver cómo los otros barrios celebraban sus fiestas no nos daba envidia, pero sí pena”

Camino del medio siglo de existencia y con una cobertura de actividades masiva, la Asociación de Vecinos Monelos-Fuente de las Pajaritas está de celebración. En la jornada de hoy retoma unas fiestas de barrio que no se celebran desde 2019. Especialmente exultante se siente Carmen Beiroa (Trazo, 1955), presidenta y uno de los rostros más reconocibles del movimiento asociativo en A Coruña.

¿Cuál es el sentimiento de cara a las primeras fiestas en cuatro años?

Tenemos ciertos nervios, porque queremos que salga todo bien. Con los carteles, por ejemplo, queríamos hacerlos nosotros y el Ayuntamiento fue quien los hizo. Nos los dieron todavía el miércoles y estuvimos hasta las tantas pegándolos por todo el barrio. .



Son cosas que van en el cargo de presidenta...

Tampoco es que estemos muy al tanto de cómo son los grupos que vienen a tocar, porque nosotros no estamos muy al día de esas cosas. Nos guiamos por la chica que llevó todo eso, que también para eso cobra.

.

¿Qué sintieron al ver las celebraciones en los barrios?

Envidia no, pero sí un poco de pena. Cuando había que pedir las fiestas aún había bastante pandemia y decidimos que no se hicieran. El año pasado no solicitamos y una concejala nos instó a intentarlo. Dijimos que no era el momento de andar pidiendo.

¿Serán un punto más de unión entre los vecinos?

Eso es lo más importante. La gente en las fiestas es donde se abre a hablar y a comentar y decir de todo. Así nos conocemos todos mejor.

¿Aguantará el cuerpo tantas horas de fiesta?

No queda otra. Ya vamos a comer en la zona de la fiesta y vamos a pasar más de 12 horas de fiesta, de mediodía a medianoche.

¿Qué falta por arreglar?

La limpieza de las zonas verdes y los jardines, todo está de pena. Hay de todo en los jardines y justo en la zona de la calle de Carballo es una pena la situación. El barrio es muy bueno, inmejorable, pero en eso está un poco descuidado, por mucho que pedimos. Iban a venir antes de las elecciones y aún no han venido.

¿Qué mensaje manda a los demás barrios?

Que vengan, merece la pena. Los acogeremos a todos con los brazos abiertos.