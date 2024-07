Carmen Beiroa | “Lucas Pérez se me puso a tiro y Touriñán me dijo: ‘Si va él, yo también’”

Uno de los rostros más reconocibles del movimiento vecinal, Carmen Beiroa (Trazo, 1955), preside una asociación con medio siglo de historia y que, como representante de los residentes en Monelos, ha conseguido que su ciudadano más ilustre, Lucas Pérez, sea pregonero oficial hoy a partir de las 14.00 horas. Le acompañará el humorista y deportivista Xosé Antonio Touriñán.

¡No se quejarán de ilustres en las fiestas!

Me parece que nos ha cuadrado bien. Estamos muy contentos, porque la iniciativa de traer a estos pregoneros surgió de nuestra parte. Lucas Pérez siempre presume de ser nuestro barrio y de haberse criado. Respecto a las actuaciones musicales, tampoco conozco mucho, pero estamos seguros que habrá opciones para mayores y pequeños.



Se han adelantado incluso al pregón del Ayuntamiento...

Es todo un honor para nosotros. Cuando gestionamos el pregón no sabíamos quién sería el pregonero del Ayuntamiento y en la Fiesta del Deporte se me puso a tiro. Fui a saludarlo y le dije que lo invitábamos a la fiesta del barrio de toda su vida. Como estaba su compañero y amigo Touriñán pues aprovechamos para invitarlo. Nos dijo: “Si va Lucas, yo también”.

¿Qué le diría a Lucas Pérez de cara a esta temporada?

Que siga como hasta ahora, tirando del equipo para arriba. Es muy bueno y tenemos que animarlo. Entre las peticiones está el ascenso, porque lo vamos a tener.

Son un barrio muy deportivista...

Los niños serán una piña para que les firmen las camisetas. Los niños de Monelos son antes del Depor que del Madrid o del Barcelona y es algo a mantener para el futuro. Pequeños y mayores van todos al estadio. Tengo dos nietos que desde que nacieron son socios del Depor.

La música no va a parar durante horas, ¿aguantará el cuerpo?

A lo mejor aguantamos y, si no, habrá que tomar un refresco por el medio. Tenemos churrasco y un montón de cositas para todos y para poder aguantar. Tendremos de todo para los niños.



Habrá quien diga que la fiesta de Monelos se celebra en Elviña...

De eso nada. Que no presuman de eso. Salvador de Madariaga es el barrio de Monelos. Rafael Alberti también y hasta la estación del tren es todo Monelos para nosotros.

¿Cómo está el barrio?

La basura es una pena como nos tiene el barrio, pero para las fiestas estará todo limpio. Hemos invitado a la alcaldesa. Es víctima del problema de la basura.

¿Qué le diría a la gente del resto de barrios para que se acerque a Monelos?

Que va a haber una fiesta que no se va a poder con ella y que va a tardar mucho en acabarse. Tenemos nuestros propios grupos y queremos que los conozcan.