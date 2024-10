Caramelos, castañas, foodtrucks y premios: vuelve el Samaín y el Mallosto a Os Mallos

Si hay una asociación comercial que cada año se vuelca con sus clientes, esa es Distrito Mallos. Los más pequeños del barrio están de enhorabuena, y es que el 31 de octubre podrán volver a disfrutar de una de las iniciativas que cuentan con más repercusión en la zona: el Samaín. En total, 37 establecimientos participarán en un recorrido con sorteo incluido. El funcionamiento es sencillo: los niños recibirán un mapa con los comercios adheridos y tendrán que visitarlos si quieren conseguir los caramelos que repartirán. “Será un recorrido cheo de sustos e lambetadas”, señalan desde la entidad comercial.



Este año, como novedad, habrá un kit VIP de Samaín que incluye pulsera del evento y mapa de los establecimientos participantes. Los más pequeños que completen el mapa –en cada tienda recibirán un sello o tendrán que subir una selfie a redes sociales para dejar constancia de que visitaron los comercios– participarán en un sorteo de regalos en directo. Entre ellos destacan dos entradas para un escape room de la empresa Ocio ImpAct. “Xa nos tarda ver as nosas rúas engalanadas cos escaparates de Samaín, do que sempre sae algún finalista no concurso de escaparatismo do Concello e como non, cheas dos vosos disfraces arrepiantes broche de ouro para pasalo de medo”, comentan desde el Centro Comercial Abierto.



Ya el 10 de noviembre, el Mallosto vivirá su segunda edición con el apoyo del Ayuntamiento y la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC). A partir de las 11.00 horas, en la plaza del mercado de A Sardiñeira, habrá un mercado con comercios de la zona, talleres artesanos, animación infantil, juegos de pistas, música en directo, castañas, foodtrucks y ganas de crear “lazos” más fuertes con los vecinos. “Detrás deste proxecto hai moito traballo desinteresado, colaboración e, sobre todo, moita ilusión do noso comercio por seguir construíndo un barrio mellor”, concluyen.