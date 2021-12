Un camión se sale de la vía en el desvío del barco de Alfonso Molina

La Policía Local registró ayer un accidente en Alfonso Molina, en el desvío de Matogrande. El conductor de un camión de gran tonelaje tomó la curva a una velocidad inadecuada y al tratar de frenar, el camión hizo lo que se denomina “la tijera” en la que la caja adelantó a la cabeza tractora, acabando en la cuneta. El conductor por su parte, salió ileso.



El suceso tuvo lugar a las diez menos veinte de la mañana, e inmediatamente se produjo un atasco en el carril derecho en sentido entrada a la ciudad cuando los coches ralentizaron su marcha. Al lugar de los hechos acudió la Policía Local, pero el gran tamaño del camión hacía imposible moverlo sin una grúa de gran tamaño. Así que los agentes municipales se limitaron a gestionar el tráfico, haciendo pasar a los vehículos, puesto que quedaba un carril despejado. Por su parte, el camionero, de pie junto a su vehículo, echaba la culpa de lo sucedido al estado del firme. Según él está “fatal”. Pero un policía local señaló que este desvío es tomado a diario por tráfico pesado para dirigirse al puerto, y que rara vez ocurren accidentes.





Maniobras





No fue hasta las once de la mañana que hizo acto de presencia la grúa. Fue entonces cuando se tuvo que cortar el desvío al tráfico, para que pudiera sacarse el camión de la cuneta. La operación no fue fácil, de lo que da fe el hecho de que hasta las 12.45 horas no se pudiera reabrir el desvío al tráfico. Es decir, casi dos horas.



Se trata del segundo accidente en Alfonso Molina en el que se ha visto implicado un camión por segundo día consecutivo. El miércoles, el accidente consistió en una colisión entre el vehículo de gran tonelaje y un turismo a la salida de la autopista en dirección entrada y también alrededor de las diez de la mañana. En ese caso, .la conductora del turismo si sufrió heridas, pero de carácter leve. Igualmente se formó un embotellamiento en la conexión con la autopista, que duró más de una hora, según la Policía Local.