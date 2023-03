Camiño da Cascoña, Campo da Pena o Monte Alfeirán, los nuevos nombres de las calles de Palavea

El Ayuntamiento de A Coruña ha convocado para el próximo 7 de marzo la Comisión de Honores y Distinciones, que prevé aprobar trece nuevas referencias en el callejero del barrio de Palavea. En la mayoría de los casos se trata de topónimos tradicionales que recuperan los lugares asociados anteriormente al barrio, uno de los enclaves de población más antiguos de los que se tienen constancia en A Coruña, que data del siglo XV.

De esta manera, se incluirán Palavea Vella; Curro de Eguas; Fontaíña; Laranxeiro; Camiño da Cascoña; Río de Palavea; Campo da Pena; Monte Alfeirán; Souto; Costa Vella; Raposo; Corbatín; y Vivendas de Santa Cristina.

A través de esta iniciativa, que da continuidad a las realizadas en otros distritos como es el caso de Xuxán, el Ayuntamiento busca atender a la especificidad de los barrios “coidando o patrimonio toponímico do concello, e devolvendo á actualidade o nome tradicional de camiños e lugares, tal e como é a obriga das

Administracións públicas en base á Lei de Patrimonio de Galicia”, apuntó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

En el caso de Palavea, la propuesta se centra en la recuperación de la toponimia y microtoponimia de los lugares que conforman el núcleo. “Falamos da toponimia maior no caso das aldeas, barrios e lugares habitados en Palavea, e de toponimia menor no referente aos nomes dos predios, leiras ou fontes”, precisó Inés Rey, “nomes que a miúdo persisten a través da tradición oral, pero que é preciso conservar no propio rueiro”.



Al respecto, el Gobierno local agradece el trabajo de la asociación vecinal Os Nosos Lares para la recuperación de la toponimia, así como sus propuestas para establecer los nombres de las vías del callejero.