Los cambios de la nueva PAU siembran el “caos” entre los profesores de Bachillerato

Prepararse para la selectividad puede ser un momento emocionante y a la vez abrumador. Más aún si la nueva ley trae consigo una serie de cambios importantes en las pruebas para acceder a la universidad. En algunas asignaturas no se aprecian demasiados, sin embargo en otras, puede ser todo un desconcierto.

“Na materia de Lingua Galega e Literatura é un completo caos. Non coñezo a ningunha profesora que imparta a asignatura que lle guste o modelo”, explica Beatriz Moreno, jefa de departamento y profesora de Bachillerato de Lingua Galega e Literatura en el IES Salvador de Madariaga.



“Hai un tremendo agravio comparativo coa materia de Lingua Castelá”, apunta. Esto se debe a que desde que se conocen los modelos provisionales de la nueva PAU 2025, en la materia de Lengua Castellana no ha variado lo más mínimo desde octubre –fecha en la que se publicaron los modelos– y prácticamente nada con respecto a otros años.



En la asignatura de Lingua Galega, sin embargo, “aínda publicaron hai cousa de dez días un terceiro modelo”, lo que, según explica Moreno, dificulta tanto la forma de impartir la docencia por parte del profesorado como la comprensión del alumno, siendo este el perjudicado en los exámenes de acceso a la universidad los próximos días 3, 4 y 5 de junio.



Hasta hace diez días, el modelo del examen de Lingua Galega e Literatura II estaba compuesto por cuatro preguntas de respuesta obligatoria con una puntuación de 2,5 puntos cada una. Los bloques son: comunicación, en el que a través de un texto se debe elaborar un resumen principal, indicar la tipología textual y argumentar una opinión contraria a la que expone; reflexión sobre la lengua, en el que se trabaja gramática y morfología; sociolingüística, y literatura.

Nuevo modelo



En el nuevo modelo provisional que aparece publicado en la página web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), y que por ahora es el que tienen que tener en cuenta los profesores a la hora de adaptar las materias en las aulas, registró un cambio en la puntuación de cada bloque.

Ahora cada uno valdrá un máximo de dos puntos, con la posibilidad de alcanzar medio punto más si los alumnos son capaces de “producir textos escritos respectando as propiedades textuais (adecuación, coherencia e cohesión), con correción (ortográfica e gramatical) e servíndose dun léxico adecuado e preciso”, según la CIUG. O lo que es lo mismo, cada alumno podría llegar a perder un total de cuatro puntos en el examen por fallos gramaticales.

“O que pedimos é non quedar ao azar do corrector que toque para conseguir ese 0,5”, concluye la profesora. Y es que este modelo es el que más puntos resta por este tipo de fallos en comparación con los últimos años.

En el caso de Galicia, los exámenes se adaptarán al acuerdo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), lo que significa que las faltas gramaticales y ortográficas restarán un máximo del 20% de la nota en los exámenes de castellano y gallego, un 15% en lenguas extranjeras y un 10% en el resto de las materias troncales y optativas.



El problema de los grandes cambios en las nuevas pruebas de acceso no lo sufre considerablemente José María García, profesor de 2º de Bachillerato de Lengua Castellana y Literatura en el IES Salvador de Madariaga.

“El modelo no cambia demasiado, lo que es una locura es el programa de Bachillerato de la asignatura. Tú no puedes dar en ocho meses todo lo que te piden. En literatura, no puedes dedicar media hora a cada autor”, comenta el docente de Lengua Castellana.