El callejón de la Estacada: “Es una letrina con ruidos de película pornográfica”

Los vecinos de la calle Real han remitido una carta pública a la alcaldesa, Inés Rey, en la que piden mayor cuidado y pulcritud en el mantenimiento del callejón de la Estacada, objeto de comportamientos incívicos por parte de muchos que han visto en una zona sin salida en lugar perfecto para realizar desahogos de todo tipo. “El callejón es una letrina con orines y no sólo eso; múltiples noches jóvenes se relacionan sexualmente, provocando un ruido similar a una película pornográfica”, reza el texto, firmado por el presidente de la comunidad del portal número 37. “No voy a entrar en los gritos que proliferan, pero estoy seguro que se puede tipificar como escándalo público”, añade.



Desde el inmueble aseguran que el Ayuntamiento no es ajeno a la problemática, pues cada día un camión cisterna limpia la zona y la “adecenta” Sin embargo, otra de las problemáticas que no se pueden limpiar a golpe de chorro de agua son los ruidos. En la solución, no obstante, no se criminaliza a los locales del entorno. “No se puede cerrar el acceso al callejón a partir del cierre de las terrazas, hay negocios a los que se causaría un perjuicio económico”, recuerdan. “Hay que hacer cumplir los horarios y que se pongan más medios policiales”, prosiguen.

Finalmente, los vecinos del número 37 de la calle Real advierten que seguirán llamando a la Policía Local “las veces necesarias para regularizar esta situación y que la convivencia sea posible”, aunque recuerdan a la alcaldesa que “el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y proceder en consecuencia”. Sugieren, además, una presencia policial continuada, de forma “disuasoria” para volver a la “normalidad deseada”.