La calle de San Leopoldo será la primera vía peatonal que gane el Agra do Orzán en años

El Agra do Orzán destaca por ser uno de los barrios con más densidad de población de España: en medio kilómetro cuadrado viven cerca de 29.000 personas. Muy masificado, su principal espacio peatonal es la calle Barcelona, su columna vertebral, así como la anexa plaza de As Conchiñas, a las que pronto se unirá la calle de San Leopoldo, la primera que se peatonalizará en este mandato en Agra do Orzán. De hecho, será la primera peatonalización en lo que va de siglo que vea el barrio.





La idea partió de los propios residentes, a principios de 2020, durante lo peor de la pandemia, en el Agra do Orzán sintieron más que nunca la carencia de espacios libres que siempre ha sido uno de los principales problemas de su barrio. Según Marisol Mirás, algunos realizaron una recogida de firmas. Para los residentes, la calle de San Leopoldo era una candidata clara a la peatonalización: “É unha rúa moi morta e por outro lado, tiña un sentido de circulación paralelo á seguinte rúa, e coa avenida de Finisterre é un cruzamento perigoso. Fixemos a proposta e nos pareceu moi nteresante”.













El Ayuntamiento aceptó la idea y prohibió el aparcamiento en la calle, de una forma parecida a la que se ha hecho en calles del centro, como Compostela o Alcalde Marchesi, para comprobar cómo se comportaba tanto el tráfico como el público. Desde entonces, solo se permitía el acceso de vehículos a las plazas de garaje. El experimento resultó exitoso también en San Leopoldo, de ahí que esta semana comiencen las obras. Los vecinos, en general, están satisfechos, aunque algunos de los que aparcaban en la calle, protestan por la pérdida del aparcamiento.





Las obras de San Leopoldo permitirán que la calle sea de una plataforma única, a la que darán sombra once árboles repartidos en la zonas ajardinadas situadas en una franja que recorrerá el centro de la calle. Se pintarán en el asfalto juegos infantiles de “carácter educativo”, según el Ayuntamiento.





Estacionamiento

Mirás reconoce la escasez de estacionamiento en un barrio obrero, donde los residentes necesitan su coche para desplazarse a su trabajo, de manera que la peatonalización de San Leopoldo suponía la pérdida de doce valiosas plazas. Pero la Concejalía de Movilidad solucionó el problema habilitando estacionamiento en batería en calles aledañas.





Además, la Concejalía de Movilidad, que dirige Juan Díaz Villoslada, habilitará un nuevo acceso a la plaza del Comercio desde la calle de A Gramela, para mejorar la movilidad en la zona. El Ayuntamiento aprovechará para recuperar la escultura de José Castiñeiras que estaba situada en la calle Barcelona y que se retiró hace ya una década. Mirás destacó que se han creado, además microespacios con bancos y jardineras donde pueden descansar la gente mayor o con problemas de movilidad: “É algo inaudito. Desde logo, na asociación veciñal da Agra aplaudimos”.