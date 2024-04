¿Por qué la calle Real de A Coruña es "la ley de la selva"?

Que la calle Real es territorio peatonal y la principal arteria comercial de la ciudad lleva implícito un peaje evidente: la necesidad de dotar a todos esos establecimientos de mercancías en algún momento a lo largo del día. Si bien la norma establece un horario de reparto que va desde las 06.00 a las 11.00 horas, éste no siempre resulta suficiente para la amalgama de bajos con actividad. Normalmente no sólo se excede ese margen, sino que debido a la cantidad de andamios y obras en la zona algunos viandantes se las ven y las desean para sortear lo que parece un circuito de obstáculos.

No existen zonas de carga y descarga al uso y la estampa para los madrugadores dista mucho de la habitual con cientos de personas caminando a su antojo. Los vecinos se han acostumbrado a abrir la ventana de su casa y ver algunas escenas que desafían cualquier razonamiento lógico. “Es así desde hace unos años, esto es la ley de la selva”, lamenta una residente. “Se puede decir que es la yincana de ser peatón en la calle Real, tienes que pegarte a los escaparates para que los camiones no te lleven por delante”, añade la vecina, que incluso ha visto adelantamientos entre los protagonistas del reparto.



Comercio

Cada vez que sube la verja de su negocio le sucede algo parecido a Isabel Porto, presidenta de los comerciantes de la zona Obelisco. Acostumbrarse le ha llevado a darle cierto carácter de normalidad, o al menos a aprender a convivir con ello. “A veces me vuelvo loca”, reconoce la empresaria, que tampoco encuentra demasiadas alternativas. “Simplemente se trata de aparcar de forma que no coincidan o no confluyan, aunque creo que el principal problema es la existencia de andamios”, añade.



Porto, además, pide agilizar el ritmo de las obras y, en todo caso, ampliar el horario destinado a la carga y descarga, ya que el paso del camión de la basura se convierte, dice, en un problema añadido para todas las partes implicadas.



Hostelería

El inicio del horario de reparto coincide en ocasiones con el cierre de algunos establecimientos, pero también se antoja demasiado pronto para otros que hacen malabarismos para no quedarse sin mercancía. “Habría que ver la forma de encajarlo para que no se convierta en una locura”, subraya Alberto Boquete, presidente de los hosteleros de La Marina. “Es una franja cómoda para los vecinos, pero no concuerda con la mayoría de los locales”, prosigue.



Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña, asevera: “Tenemos problemas, porque ciertos proveedores pequeños se niegan a repartir en la zona centro, y los grandes tienen problemas gravísimos, dejando los camiones lejos y yendo cargados de mercancía a pie durante diez minutos. Los problemas son de verdad graves”.



Finalmente, Emilio Ron, que en el Cine París divisa en primera línea el espectáculo, apuesta por un reparto nocturno, algo que en ocasiones sucede a las seis de la mañana.