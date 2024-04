La cachorrita valiente de A Coruña que sobrevivió a cinco días perdida en el monte

Tuvo final feliz la desaparición de la Mía, una Yorkshire de apenas año y medio que el pasado viernes se perdió en los montes de Novo Mesoiro. Su tutora, Silvia Varela, pudo respirar aliviada después de la llamada de un voluntario que unas horas antes se había comprometido a encontrarla y llevarla de vuelta a casa. Dicho y hecho: a pesar de que el can estaba visiblemente asustado y desubicado, y que incluso se protegió con un mordisco al desconocido rescatador, acabó por encontrar de nuevo su hogar en sus brazos.



El barrio de Novo Mesoiro había activado las alarmas minutos después de la desaparición. "Es una cachorrita muy asustadiza que se perdió por el monte de Novo Mesoiro. Llevaba una correa y un traje verdes", indicaba el cartel de 'se busca' a través de las redes sociales y los servicios de mensajería. Lo que no explicaba es que Mía en realidad se había sentido una extraña en Novo Mesoiro, pues no está acostumbrada a pisar sus calles, y mucho menos a otros canes de mayor tamaño. "Ela non saía moito da casa e de feito veu cuns familiares desde Santa Comba", afirma Silvia Varela, hija de la tutora. "Asustouse ao ver cans grandes e escapou rumbo ao monte", añade.



A pesar del frío, la lluvia y su corta edad, Mía se ha convertido en toda una heroina y un can valiente que ha encontrado el camino de vuelta a casa tras todo un ejercicio de supervivencia. La noticia ha sido celebrada por unos vecinos que habían sentido la pérdida como propia.