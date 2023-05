Cachi, Castiel y Pachi buscan hogar

Cachi y su hermano, Castiel, son dos bellezas hijos de Caly, una gata con un carácter espectacular, buscan un buen hogar al que mudarse en cuanto sean destetados de su madre. Nacieron el 13 de abril y son tremendamente buenos y cariñosos, simpáticos y confiados. Cachi tiene una malformación en sus patitas traseras que habrá que ir viendo como se desarrolla aunque de momento él hace vida normal. Ambos buscan crecer fuera del refugio y os invitamos a venir a conocerlos para que os roben el corazón y sean vuestros nuevos compañeros de vida dentro de muy poquito.

Pachi es un perriño que te roba el corazón. Cuando llegó era como una estatua, no se movía, no te miraba... Poco a poco va venciendo todos esos miedos y dejando atrás una vida que no fue precisamente buena. Es un perro de tamaño pequeño, tranquilo, muy bueno, aunque tiene que coger un poco de confianza con la persona que decida adoptarlo. Es agradecido y noble, y cada día le vemos mejor. Ojalá alguien decida adoptarlo y sepa por fin lo que es vivir en familia.