Los burritos más rápidos de A Coruña se instalan en Matogrande

“Oficinas, colegios, parques, peluquerías y gimnasios de Matogrande: ahora nosotrxs matamos el hambre”. Así anuncia Gazteka su llegada a uno de los barrios hosteleros por excelencia. Solamente tres años después de sorprender a los coruñeses con su propuesta de burritos exprés y cookies en pleno San Andrés, y consciente del impacto que ha supuesto en un target principalmente juvenil, el restaurante fusión mexicano-gallega abre su segundo local en la ciudad.



El nuevo establecimiento, de 200 metros cuadrados, se ubica en el número 23 de la calle Juan Díaz Porlier y presenta como principal novedad un obrador en la parte central. “El objetivo es estandarizar el sabor y que todo lo que se pida sepa exactamente igual en los dos establecimientos”, comentan fuentes de Gazteka, que ultiman los últimos detalles para la fiesta privada del jueves y la gran apertura del viernes. El resto del local será perfectamente reconocible: desde el interiorismo a los colores y la decoración, con juegos de palabras en inglés y castellano. Una de las claves de haber elegido Matogrande para el tercer local de la cadena, el segundo en A Coruña, es cubrir una demanda creciente que hasta ahora se quedaba sin servicio. “Vamos a servir a toda la ciudad, al extrarradio y lugares como Culleredo”, advierten.



Otra de las grandes novedades llegará en la parte de repostería, ya que será posible un take away de tartas redondas individualizadas, en lugar de las tradicionales porciones. Todo ello con la premisa ‘sagrada’ de no superar los 3 minutos para disponer de un burrito a la carta