El vendaval se ensaña con las fachadas de María Pita

Los fuertes vientos de la borrasca Eowyn están castigando fuertemente la galería de María Pita en el número 21, en una fachada que ya estaba afectado anteriormente. Las labores de saneamiento no llevaron más de media hora porque en principio, se trata de daños menores, apuntan fuentes de Bomberos.

Durante toda la mañana se registraron numerosas incidencias relacionadas con el fuerte viento: por ejemplo, a las 13.13 horas, tuvieron que reitrar un tendal portátil en la avenida de La Marina porque amenazaba con salir volando. En la calle Luchana, otra galería histórica, donde hubo que asegurar una ventana para que no se precipitara la avía pública. Y en el lugar de Lamelas, una rama que ya estaba caída en una finca privada, y en la que no llegaron a intervenir por no existir peligro.

Se espera que el número de sucesos generados por el viento descienda a medida que pasa las horas y remite la borrasca. Pero, por el momento, ninguno ha sido grave. Las playas y las zonas verdes continúan cerradas.