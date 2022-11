El Bono Activa Comercio moviliza cerca de 520.000 euros en A Coruña en tan solo tres semanas

La campaña del Bono Activa Comercio comenzó hace menos de un mes y el interés de los gallegos se notó desde el primero momento, ya que los descuentos de treinta euros se agotaron tan solo tres días después de estar disponibles para descargar.



En la ciudad, según los datos facilitados por la Consellería de Economía, 16.726 coruñeses se hicieron con los bonos, un 10% de los 166.000 disponibles en toda Galicia. Esta cifra ha provocado que en los 523 comercios adheridos a la iniciativa se hayan movilizado cerca de 520.000 euros. Además, los establecimientos comerciales todavía pueden adherirse a la iniciativa hasta el 30 de noviembre, mientras que los consumidores pueden canjear sus rebajas hasta el último día del año. Desde la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), celebran la buena acogida del Bono Activa Comercio, a la vez que esperan que tenga mayor protagonismo de cara a las compras navideñas.

Funcionamiento



El descuento es de cinco euros para compras a partir de veinte e inferiores a treinta; diez euros para adquisiciones desde treinta e inferiores a cincuenta euros; y quince de rebaja si superan los cincuenta euros de compra. Tras las 166.000 descargas realizadas, el Gobierno autonómico anunció el 27 de octubre que estas habían llegado a su límite, ya que significaría la ejecución de los cinco millones de euros destinados a esta campaña.



En un primer momento los comerciantes locales de A Coruña recibieron con indignación la noticia, ya que consideraban que no había garantía de que se vaya a agotar el presupuesto del Gobierno autonómico, por lo que les habría gustado que el límite de descargas no existiese, sino que se pudiesen obtener hasta que no hubiese más presupuesto. Así lo afirmó el presidente de la FUCC, José Luis Boado, quien, aunque agradece que la Xunta haya impulsado este programa de nuevo, espera que, si hay futuras ediciones de la campaña, se reconsidere su funcionamiento para que sea más igualitario.