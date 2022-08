Los Bomberos luchan todavía contra el incendio de Castro de Elviña

Los Bomberos y las brigadas forestales de la Xunta continúan luchando contra el fuego que se declaró ayer a las ocho menos veinte de la tarde en los arededores del castro de Elviña, y que ha calcinado ya cinco hectáreas. Se trata del incendio forestal más importante en lo que va de año, y ha requerido la intervención de medios aéreos. Ahora los esfuerzos se centran en las cercanías de la Tercer Ronda, a la altura del desvío de Riazor.

Por el momento, las llamas no han alcanzado a ninguna casa, aunque sí amenazaron el yacimiento arqueológico, además del campus de A Zapateira. Afortunadamente, la intervención de los servicios de emergencia permitió controlarlo pasada la medianoche, por lo menos en dos frentes, mientras que el de la Tercera Ronda es el último. Sin embargo, no ha afectado al tráfico. La alcaldesa, Inés Rey, asegura que no existe peligro para ninguna zona habitada. "Tampoco hay peligro de que se extienda, pero se está trabajando porque, debido al viento, puede reactivarse algún punto", destacó.