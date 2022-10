Los Bomberos liberan a un conductor que volcó en la Tercera Ronda

La Policía Local registró un accidente en la Tercera Ronda el lunes a las once y cuarto de la noche, en el que un conductor perdió el control de su vehículo, golpeó la mediana de cemento y acabó volcando, quedando el coches con las ruedas al aire. Al lugar de los hechos acudió no solo la Policía Local y Urgencias Médicas, sino también Bomberos, dado que el conductor y único ocupante no conseguía salir por sus propios medios.



Tras abrir la puerta, los Bomberos inmovilizaron al conductor y lo sacaron de allí sobre una camilla. El sujeto se encontraba herido, aunque de escasa consideración, pero una ambulancia medicalizada lo trasladó al Chuac. Por otro lado, el equipo de Atestados d e la Policía Local le practicó un control de alcoholemia, que dio positivo con 0,778 miligramos por litro de aire respirado.