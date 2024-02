El incendio que los Bomberos sofocaron el martes por la noche en la Torre Dorada, que se saldó con una mujer intoxicada por humo, sitúa de actualidad la seguridad de los edificios más altos de la ciudad. Sus residentes gozan de grandes vistas pero conviven con un riesgo mayor en caso de incendio. En caso de un fuego, resulta difícil llegar con mangueras hasta las llamas, y cuando los ascensores no funcionan, las largas escaleras suponen una dificultad añadida. Por eso los bomberos coruñeses han realizado una inspección de los edificios más altos, de modo voluntario, y ahora cuentan con un archivo en el que figuran los más importantes.

“Se nos ocurrió hace años, a raíz de un incendio en el piso 17 de la Torre Siso”, explican. Ese día no fue necesario tender la manguera, pero la posibilidad bastó para que los bomberos se plantearan cómo tendrían que haber actuado de haber sido necesario: “Un vecino me contó que, en caso de incendio, él sabía donde estaba el tabique y tenía una maza para pasar al edificio de al lado”.

El camión con grúa más alto del que disponen los Bomberos, el ‘Bronto’ alcanza los 45 metros, o un piso 13 o 14. “Eso, suponiendo que la fachada sea accesible, porque a veces no lo es”, puntualiza un bombero. Tras aquel incidente, realizaron varias simulaciones en la Torre Siso y sacaron algunas conclusiones importantes. Luego decidieron hacer lo mismo en otros edificios: ventanas, salidas de incendio, mangueras...

Sin embargo, la pandemia dejó el trabajo en stand-by porque lo llevan a cabo en su tiempo libre, durante las guardias y era difícil convencer a las comunidades. Aún quedan muchos edificios altos por revisar, a la espera de que se designe un encargado para este trabajo de altura.