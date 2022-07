Los bomberos coruñeses se enfrentan al fuego en Valdeorras

“Cuando llegas, te reciben con los brazos abiertos esperando que salven sus casas. Tienen miedo de perderlo todo”, comentó un bombero coruñés. A Coruña lleva desde el lunes colaborando en las labores de extinción del incendio forestal que arrasa la comarca de Valdeorras. La respuesta del Ayuntamiento a la petición de apoyo del servicio de emergencias 112 Galicia está compuesta por tres vehículos (un coche y dos camiones nodriza) y seis efectivos permanentes. Actualmente se encuentran bajo las órdenes del puesto de Mando Avanzado de Viloira, donde luchan contra el fuego de Carballeda de Valdeorras.



“A Xunta de Galicia comunicounos a necesidade de máis medios para contribuír na extinción do lume, polo que mobilizamos a 12 efectivos e tres vehículos do Parque de Bombeiros da Coruña para colaborar no dispositivo contra incendios” explicó la alcaldesa, Inés Rey, que recordó que, desde el jueves, cuando un rayo comenzó el incendio, Galicia sufre una oleada de incendios en Lugo y Ourense que han calcinado miles de kilómetros de terreno, y obligado a docenas a evacuar sus casas.



Leves mejoras

La situación ha mejorado levemente gracias a que la temperatura descendió 26 grados centígrados, pero el termómetro vuelve a subir hoy hasta más de 30. Los medios aéreos, trabajan sin descanso, y donde se encuentran los bomberos coruñeses, la situación ha mejorado sensiblemente,. Pese a todo continuarán trabajando en Valdeorras, acudiendo a las distintas parroquias en función de las necesidades.



El cambio de turno se produce a las ocho de la mañana, de manera que, cada día llegan nuevos bomberos desde A Coruña. La situación en Valdeorras podría controlarse entre ayer y hoy, con solo algunos focos controlados, pero el resto del incendio continúa, de manera que no hay fecha de finalización del dispositivo.