Los Bomberos atendieron más de 1.700 sucesos en 2021, solucionando el 61% en menos de 45 minutos

Los Bomberos coruñeses se anotaron en 2021 un total de 1.721 intervenciones, 217 más que en el año de la pandemia, y resolvieron el 61% de las mismas en menos de 45 minutos. Así lo indicó ayer el concejal de Relaciones Institucionales, Turismo y Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, que presentó la última Memoria Anual de este colectivo.



El edil recalcó el compromiso del servicio municipal de Emergencias “coa súa tarefa de servizo público, para garantir a seguridade dos cidadáns onde son requiridos, e moito máis nun ano que continuou a ser especial, como tamén o foi o 2020, e onde a pandemia fixo que tivésemos que seguir mantendo o mesmo sistema de traballo para garantir a seguridade da cidadanía e, por suposto, a dos membros do servizo”.



Los Bomberos efectuaron 1.719 salidas en el término municipal coruñés y fueron requeridos para ayudar en dos dispositivos en Arteixo y Oleiros, puntualizó el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán. Las cifras vuelven a niveles de 2017 y 2018, aunque están todavía lejos de las de 2019, un año en que se efectuaron 1.921 actuaciones.



En las últimas décadas fueron los años 2006 y 2005 los que contabilizaron un mayor número de acciones de los Bomberos, con 2.065 y 2.040 respectivamente.









Eficiencia





Borrego ensalzó la eficiencia en las intervenciones: “Nun 80,94% dos casos os profesionais do servizo chegaron ao lugar do sinistro en menos de 12 minutos, e nun 15,25%,en menos de 5 minutos. Non só e importante o número de intervencións, que dá idea do esforzo dos nosos bombeiros, senón que ademais téntase facer un traballo con calidade”, comentó.



El concejal señaló que el Ayuntamiento continúa apostando por reforzar el servicio y, un año máis, la inversión superó el millón de euros, además de otros 400.000 euros destinados a tareas de mantenimiento y otros.



“Temos como obxectivo seguir tendo un dos mellores parques de Bombeiros de Galicia e, en cidades da nosa categoría, podemos dicir que de España”, dijo el edil.



Como datos curiosos, Touriñán apuntó que los días en que se anotaron más salidas fueron los jueves y los sábados, y que las franjas horarias con mayor movimiento son la de las 10.00 a las 11.00 y la de las 09.00 a las 10.00.



En cuanto a los meses, diciembre y enero fueron los más ajetreados, debido a las numerosas incidencias provocadas por los temporales en la ciudad.



Juan Ignacio Borrego tuvo palabras de agradecimiento, también, para los voluntarios de Protección Civil, una agrupación que actualmente componen 57 personas y que en 2021 realizó 308 servicios, con un total de 1.717 horas de trabajo desinteresado en dispositivos como las carreras populares o la Cabalgata de Reyes.



Además, los Bomberos rescataron ayer a un hombre en una zona rocosa de O Portiño sobre las 13.15 horas. Al lugar acudieron también Policía Local y Nacional.