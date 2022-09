El BNG protesta en San Cristóbal para exigir un tren metropolitano

El BNG convocó un acto público ante la estación de ferrocarril para reclamar la implantación de un servicio de cercanías ferroviarias que conecte el área metropolitana, coincidiendo con la entrada en vigor de las bonificaciones do 100% para los servicios de proximidad de los que Galicia ha quedado excluida.



En el acto participó el portavoz municipal, Francisco Jorquera, la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Mercedes Queixas, y el diputado no Congreso, Néstor Rego, que coincidieron en señalar la inacción de la Xunta y la discriminación del Estado.



Conexión



“Os habitantes da comarca da Coruña non nos podemos beneficias dos descontos no servizo de proximidade, simplemente porque non temos”, declaró Jorquera durante el acto, donde recordó que la línea entre Betanzos y A Coruña hace posible la conexión desde Betanzos, Guísamo, Cecebre, Cambre, A Barcala, O Burgo, Acea de Ama y Fonteculler. Para, desde As Xubias, conectar con el centro de la ciudad.



Por su parte, Queixas opina que es necesario el traspaso de competencias del ferrocarril interior, como ocurre en el País Vasco, Cataluña, y Andalucía, para implantar así el ferrocarril metropolitano en las ciudades gallegas.