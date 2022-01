El BNG presenta la campaña “Mellor local, mellor galego”, para impulsar el comercio

El pequeño y media comercio vertebra la ciudad, anima la vida de los barrios y crea lazos comunitarios. Por ello, el BNG lo defiende y presentó ayer en La revolución de los graneles, en Os Mallos, la campaña “Mellor local, mellor galego. Aposta polo noso”.



La parlamentaria Mercedes Queixas y el responsable local del BNG, David Soto, asistieron al local ayer por la mañana, donde aseguraron que “queremos facer explícito, máis unha vez, o noso compromiso e apoio ao pequeno e mediano comercio”.



El comercio de proximidad tiene “moitísimos valores” con los que el BNG se identifica. “A cercanía, a proximidade e a confianza está a pé de nós, sempre disposto a nos traer produtos de calidade e a o facer cando nos fai falta, como se viu con clareza durante a pandemia. Durante os tempos máis duros, sempre estiveron aí para mirar por nós, para coidar da sociedade”, dijo Queixas.



“Non é indiferente sabermos quen está detrás do mostrados. Ese comerciante, que o pode ser ou non, mais que acaba sendo un veciño ou unha veciña máis do noso barrio que se acaba dirixindo a nós polo noso nome”, añadió la parlamentaria del partido nacionalista.



Este apoyo del BNG se traducirá, tal y como anunció Queixas, en la elaboración por parte del grupo de una proposición de ley para dotar a Galicia de una “nova Lei de Comercio plenamente galega que teña como eixo o apoio ao pequeno e mediano comercio”.



Así, el BNG pretende “regular” los tiempos de rebajas, con un propósito claro: dejar de dar prioridad a los intereses de las grandes superficies.