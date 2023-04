El BNG se postula como “o cambio de rumbo que a cidade precisa”

El candidato del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, reunió ayer a los 27 integrantes de su lista para las municipales para realizar la foto de familia y apuntó que el suyo es “o equipo que está chamado a protagonizar o cambio de rumbo que a cidade precisa”.



Los integrantes de la candidatura del Bloque posaron en la Coraza del Orzán, donde el portavoz señaló que concurren a los comicios del 28 de mayo “cun triplo aval: o traballo feito durante o mandato en María Pita, a experiencia exitosa dos distintos gobernos municipais do BNG –de Pontevedra a Carballo– e unha candidatura caracterizada tanto pola súa solidez e solvencia como polo seu amor, a súa paixón pola Coruña”.

“Persoas novas e preparadas”

Jorquera subrayó que la suya es “unha candidatura que se caracteriza pola presenza de moitas persoas novas e preparadas”. “Aspiramos a unha Coruña capaz de reter o talento e na que a mocidade poida vivir e realizar o seu proxecto vital. É unha lista con persoas de perfil profesional variado”, comentó.



El BNG añade que su equipo representa a la “cidade de barrio que somos” y por ello incluye “persoas implicadas nos movementos sociais e no tecido asociativo”. En definitiva, dijo Francisco Jorquera, se trata de “unha candidatura preparada para gobernar esta cidade, para o facer en diálogo permanente coa veciñanza e co obxectivo de que A Coruña desenvolva todo o seu enorme potencial, económico, social, cultural...”.



“O 28 de maio as coruñesas e os coruñeses elixirán basicamente entre tres opcións: ou catro anos máis do mesmo co PSOE ou o retorno ao pasado do PP ou o cambio de rumbo que representa o BNG para lle dar á Coruña o impulso que a nosa cidade precisa”, conclúe Jorquera.



En la lista, con Jorquera y Avia Veira, se encuentran Mercedes Queixas, David Soto, Ignacio Siota, Guadalupe Martínez, Jorge Castro, María Seijo, Raimundo Martínez, Carlos Varela, Celia Armas, Manuel Francisco Méndez, Keina Espiñeira, Iria Buxán, Fiz Seixo, Rocío Gómez, Iago Pazos, Belén Gallart, Xabier Pérez, Pablo Méndez, Teresa Ramiro, Manuel Bouzón, Nicolás Neira, Beatriz Gómez, Jorge González, Teresa Castro y Xosé Luís Armesto.