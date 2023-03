El BNG pedirá que se limiten las viviendas de uso turístico en A Coruña con un porcentaje máximo por calle

La concejala del BNG Avia Veira defenderá en el Pleno de este jueves, 2 de marzo, una moción para que se impulse una modificación del PGOM de 2013 y del Pepri de la Ciudad Vieja y Pescadería para limitar la proliferación de las viviendas de uso turístico. Los nacionalistas apuestan por limitar a un porcentaje máximo por calle el número de pisos de este tipo que se pueden crear. “As vivendas de uso turístico están a adulterar o mercado do alugueiro na nosa cidade e están a influír na escalada dos prezos, o que dificulta enormemente o acceso á vivenda na Coruña”, considera Avia Veira.

Además, el Bloque propondrá que las viviendas turísticas estén solo en los bajos y las primeras plantas, o bien en edificios enteros, pero siempre estableciendo un porcentaje máximo por calle.



“Demandamos tamén unha actualización dos estudos sobre a vivenda na cidade para termos un coñecemento exacto de cantos moradas están en condicións de seren habitadas pola poboación”, avanza Veira, que explica la necesidad de que se verifique que el destino de las viviendas perceptoras de ayudas municipales se corresponde a los usos previstos y no a su explotación turística.

Además, Veira critica que ante la "distorsión" que producen estas viviendas en el mercado "a actitude inicial do Goberno local foi a de non facer nada. Logo, e pola presión política que se exerceu desde a oposición, desde logo por parte do BNG, o Executivo coruñés acabou por anunciar a constitución dunha mesa sectorial para o primeiro semestre deste ano, un prazo que por tanto até vai máis alá do mandato actual”. Pero esta propuesta es insuficiente para los nacionalistas, que urgen medidas "xa".