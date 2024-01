El BNG homenajeó este sábado a Moncho Valcarce con un tributo y una ofrenda floral ante su tumba en el cementerio coruñés de San Amaro.

“A mellor homenaxe que lle podemos facer ás xeracións que nos precederon, as que construíron o edificio da auto-organización do pobo galego, a mellor homenaxe que lle podemos facer a Bóveda, Castelao, Reboiras ou a Moncho, é seguir o seu traballo e a súa acción política”, señaló el coordinador de la campaña del Bloque, Rubén Cela, quien afirmó que “o nacionalismo nunca estivo tan perto da presidencia da Xunta”. “E iso concrétase en traballar duro, duro, duro, de aquí ao 18 de febreiro, para facer posíbel ver unha alternativa nacionalista ao fronte do goberno do noso país”, añadió.

En su discurso, Cela reivindicó la vigencia del legado de Moncho Valcarce, popularmente conocido como el cura das Encrobas. "Vixencia polo seu amor por Galiza, polo seu firme compromiso coa necesidade de que o pobo galego se dotase de organizacións propias soberanas -sindicais, politicas- e pola súa defensa da terra", señalaron los nacionalistas.

Al respecto, el BNG recordó que la lucha cívica de Valcarce en As Encrobas contra Fenosa se refleja ahora en la del nacionalismo gallego frente a la "indiscriminada implantación de muíños eólicos, a megaminaría ou a permanencia de Ence na Ría de Pontevedra".

Así, Cela trazó un holo conductor desde Valcarce al actual BNG señalando el "compromiso a prol da causa do autogoberno, a prol de deixarmos de unha reserva de materia prima e man de obra barata para a industrialización e a modernización doutros territorios do Estado, nomeadamente de Madrid".