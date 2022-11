El BNG denuncia el robo del cartel que adornaba la fachada de su sede en la Ciudad Vieja

La Agrupación Local del BNG denunció ayer el robo del cartel que adornaba la fachada de su sede, situada en el número 4 de la calle Damas. Los miembros del Bloque fueron alertados por los propios vecinos de la Ciudad Vieja, que habrían descubierto el robo durante la mañana de ayer, y los nacionalistas han denunciado lo que consideran “un ataque vandálico”.



No se trata de la primera vez que ocurre algo de este tipo. Hace cinco años, el anterior rótulo fue repintado de negro y en aquella ocasión metieron en el buzó una nota con amenazas, según el portavoz del BNG en el área, Dani Carballada.



Después de aquello, los nacionalistas pusieron el cartel, que muestra un diseño del arqueólogo Felipe Senén: la torre de Hércules que proyecta una luz en forma de estrella roja, una alegoría sobre una frase de Domingos Merino: “A Coruña ten que ser un faro para Galiza”.



Carballada, anunció que “o BNG cursará denuncia dos feitos e en breve prazo realizará un acto público de reposición do rótulo, algo que faremos tantas veces como faga falta”. Al tempo, Carballada recordó que “non é a primeira vez que pasa, non é algo grave, pero é sintomático e preocupante, como sintomático e preocupante foi o desleixo das forzas policiais do estado por esclarecer quen cometeu a agresión anterior”.