El BNG denuncia que la residencia de mayores Concepción Arenal de A Coruña funciona peor desde que es privada

"A Residencia de Maiores Concepción Arenal da Coruña funcionaba de forma modélica mentres se mantivo dentro da xestión pública. Unha vez que a Xunta optou pola concesión da xestión a empresas privadas, a calidade na prestación do servizo minguou de forma moi significativa". Así lo aseguran desde el BNG de A Coruña, que denunciará esta situación en el Parlamento gallego a través de varias iniciativas de la concejala, y también diputada, Mercedes Queixas.

“Infelizmente, a Residencia Concepción Arenal é hoxe un exemplo claro de a que conduce o modelo de privatización do coidado das persoas maiores polo que claramente ten optado o PP desde o goberno da Xunta: á perda de calidade das prestación, á degradación das condicións laborais do cadro de persoal e ao abandono dunhas instalacións que están lonxe de gozaren do mantemento necesario”, refiere la parlamentaria y edil nacionalista.

Explica Queixas que la primera concesionaria de la residencia fue DomusVi, y tras esta “sucedéronse un baile de empresas” al frente de la concesión “que levaron á inestabilidade e precariedade das traballadoras”. En este momento la residencia está gestionada por una empresa asturiana, CECA Senior que, según el BNG sigue la estrategia de "maximizar beneficios a custa de reducir dereitos, tal e como as traballadoras teñen feito público en mobilizacións recentes”.

Por este motivo, Queixas ha registrado varias preguntas por escrito para saber si la Xunta es conocedora del etado de la residencia, si considera bueno el mantenimiento de sus instalaciones, si se reunión con las trabajadoras y si considera que la concesionaria respeta los derechos laborales.

“Cal é o problema de fondo?”, se pregunta Queixas: “Pois basicamente, que o PP renuncia a prestar un servizo público de calidade desde a xestión directa. O PP ve na vellez un negocio. O BNG aposta, en troca, por unha mudanza de modelo que coloque no centro o coidado das persoas maiores e que o faga desde unha rede pública forte, tamén na Coruña”.