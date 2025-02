El BNG denuncia que aún no llegaron a Pleno los informes de la comisión de quejas de los vecinos de 2023 y 2024

"A Comisión de Suxestións e Reclamacións é un órgano creado pola Lei de Bases do Réxime Local (artigo 132) e ten como fin a defensa dos dereitos da veciñanza", explica el BNG para denunciar que en lo que va de mandato todavía no se ha reunido -solo para su constitución- y que los informes ded 2023 y 2024 tampoco se han llevado al pleno.

Según la legislación, esta comisión se debe reunir, al menos, una vez al año y una de sus obligaciones es elaborar un informe de las quejas formuladas sobre el funcionamiento de los servicios municipales, un documento que tiene que ir a pleno. "Pois ben, no que levamos de mandato a Comisión de Suxestións e Reclamacións só ten feito unha reunión, a constitutiva, no que levamos de mandato e aínda non se levaron a Pleno os informes anuais correspondentes a 2023 e 2024". Es lo que denuncia el concejal David Soto, que pregunta al Ayuntamiento cuándo se van a presentar esos informes: “Por que non se remitiron pola Alcaldía os indicadores de seguimento e control do sistema de suxestións e reclamacións á que fai referencia o artigo 3.2 do Regulamento Orgánico da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións?”, cuestiona Soto, quien también quiere saber “por que non se reuniu até agora a devandita comisión”.