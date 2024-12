El BNG denuncia que el Gobierno local aplaza “sine die” el carril bus de Juan Flórez

El BNG denunció ayer que el Gobierno local aplaza “sine die” la implantación del carril bus en Juan Flórez y “renuncia a pelexar” por el establecimiento de un carril VAO –para transporte público– en las proyectadas reformas de A Pasaxe y Alfonso Molina. Así lo considera la concejala nacionalista Avia Veira al evaluar las respuestas del Gobierno municipal a las preguntas por escrito que ella misma formuló.



“A xulgar polas respostas, é evidente que ao Goberno Local lle importa moi pouco o transporte público e que non está nada interesado en apostar na mobilidade sustentábel. É por iso que deixaron caducar a concesión dos buses sen licitar aínda o novo contrato, é por iso que non actúan ante o estado en que se atopa a frota, con vehículos moi desgastados e pendentes de renovación, sen suficientes frecuencias e con xente agardando nas paradas sen poder subir a buses totalmente ateigados”, criticó Veira. A su vez, también expone “o mal uso dos recursos públicos” por parte del Ayuntamiento.



Se refiere, en concreto, a que el Gobierno local consignó en los presupuestos 540.353 euros, procedentes de fondos Next Generation, para financiar la implantación del carril bus en Juan Flórez. Esta implantación se adhiere ahora al nuevo contrato del transporte público urbano. Pero la concesión fue objeto de una prórroga por dos años, 2025 y 2026, sin que se fijase ningún plazo para una nueva licitación. “O que nos tememos é que ese diñeiro, ese medio millón de euros, se vaia perder. E desde logo as coruñesas e os coruñeses non nos podemos permitir o luxo de perder ese diñeiro”, alega. El Consistorio afirma que el medio millón de euros se destinará “a outros proxectos”, pero no especifica cuáles, razón por la que el BNG teme su pérdida. “É moi difícil de xustificar que non se executase esa actuación, que estaba nos orzamentos”, recalca la concejala.

Carriles VAO

Veira denuncia, además, el “mal uso de fondos públicos porque a alusión que fai o Goberno local a eventuais novas análises das necesidades do transporte colectivo non ten sentido”. Añade que “esas necesidades xa foron estudadas, xa se pagaron informes con diñeiro público. Non necesitamos agardar por novos estudos”.

En lo relativo a los carriles VAO, el Gobierno local se remite también a la licitación del nuevo contrato del transporte urbano. “Mais aquí trátase de proxectos da Administración do Estado –las reformas de A Pasaxe y Alfonso Molina– e fica claro que o Executivo liderado por Inés Rey non está a facer nada politicamente para lograr o establecemento nesas vías de carrís destinados ao transporte público”. Por último, la concejala del Bloque explica que el Consistorio “continúa a pensarse exclusivamente en termos dunha mobilidade antiga”.