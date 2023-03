El BNG denuncia la falta de auxiliares de enfermería y celadores en el Abente y Lago

El BNG denuncia que la falta de personas de auxiliares enfermería y celadores en el hospital Abente y Lago es "crítica". Lo hace después de que la diputada del Bloque en el Parlamento gallego Mercedes Queixas mantuviese una reunión con representantes de CIG Saúde en A Coruña y trabajadores del hospital coruñés.



“Teñamos en conta que a dotación destes profesionais no distrito sanitario da Coruña presenta a peor ratio en relación ao número de pacientes de toda Galiza e a situación no Abente y Lago responde a esa realidade”, asegura Queixas, que anunció que la formación presentará iniciativas ante la Xunta para que se incremente el personal de este centro.

Y es que, según señalan desde el Bloque, "o persoal está desbordado e a falta de profesionais ten consecuencias quer na calidade dos coidados que reciben as persoas doentes como na propia saúde de auxiliares, celadores e celadoras". Ponen en valor desde el BNG el importante trabajo que realizan estos profesionales en el Abente y Lago, sobre todo en la atención a pacientes de edad muy avanzada, con pluripatologías y altamente dependientes que necesitan cuidados para comer, asearse o realizar cambios posturales en la cama.



“A situación destas traballadoras e traballadores vémola con preocupación e empatía desde o BNG e por iso rexistramos iniciativas no Parlamento galego instando a Xunta a que amplíe o cadro de persoal para garantir unha sanidade pública para as persoas doentes e para asegurar o fin da precariedade que sofren as profesionais”, concluye Queixas.