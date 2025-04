El BNG denuncia que el Centro de Orientación Familiar de Orillamar no puede atender el teléfono de citas

Así lo muestra un cartel pegado en la puerta de entrada del Centro de Orientación Familiar (COF) de Orillmar: no se puede atender el “teléfono de citas até novo aviso” por “falta de persoal administrativo”.

Lo denuncia el BNG a través de su concejala Mercedes Queixas, quien incide que ya varias veces llevó al Pleno que el Ayuntamiento sigue sin dotar al COF de dos plazas, una de personal administrativo y otra psicología, de las que sí dispuso anteirormente.

“É unha vergoña que pola falta de persoal non se estean a tramitar citas, o que está pasando é un insulto aos dereitos das mulleres”, afirma Queixas. “O Goberno Local non cumpre as súas obrigas co COF e deixa sen atender a saúde sexual e reprodutiva das mulleres da cidade”, alega.

Para Queixas, laa razón de esta "desatención" radica “na falta de diálogo responsábel” entre el Gobierno Local y la Xunta, la otra administración con competencias en este centro, hasta el punto de que la propia Valedora do Pobo ha instado a ambos ejecutivos, coruñés y gallego, a que se coordinen para garantizar los derechos de las mujeres.

“Por que non dota o Goberno Local as prazas de persoal administrativo e psicoloxía que levan tempo vacantes neste COF e que lle corresponden ao Concello?”, pregunta Queixas, quien insta al Ejecutivo de Inés Rey a que, en cumplimiento de la comunicación que la Valedora do Pobo le dirigió al Ayuntmaiento, impulse “unha coordinación eficaz” con la Xunta, para “garantir unha atención completa no COF de Orillamar”.