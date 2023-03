El BNG coruñés replica a Miguel Lorenzo: "Foi o PP o que suprimiu a Concellaría de Mocidade"

El pasado jueves el candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció en una reunión con jóvenes que, de llegar a gobernar tras las elecciones del 28 de mayo, crearía una Concejalía de Juventud. Hoy fue el BNG el que respondió a esta apuesta: “A verdade é que ao señor Lorenzo non hai quen o crea!”, señaló Avia Veira. Así, la edil nacionalista le recordó a su homólogo popular que "foi o seu partido quen suprimiu a Concellaría de Mocidade cando entrou a gobernar a cidade en 2011. Mocidade desapareceu como concellaría e nin sequera se mantivo como rótulo ou apelido de ningunha outra concellaría. E iso que o PP gobernaba con maioría absoluta!”.

Así, Veira insistió en que de ese Goberno local que suprimió la Concejalía dedicada los jóvenes formaba parte el propio Miguel Lorenzo. Además, recordó que el departamento fue creado por primera vez durante la etapa en la el BNG tuvo responsabilidades en el Gobierno local, en el periodo entre 2007 y 2011, con Ermitas Valencia al frente e impulsando cosas como "programas de ocio, de fomento da creación, de apoio ao asociacionismo, de educación afectivo sexual, ben como tamén promoveu a creación dos locais de ensaio e da sala O Túnel". “Todas esas iniciativas foron silenciadas, cando non eliminadas, polo Goberno Local do PP do que fixo parte o señor Lorenzo”, remarca Avia Veira.