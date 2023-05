El BNG de A Coruña ve "gravísimo" que la Fiscalía investigue a las concesionarias de limpieza como cooperadoras de un delito de corrupción

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, considera “feitos gravísimos” los que llevan a la Fiscalía a investigar a las concesionarias de limpieza y recogida de basura como cooperadoras de un delito de corrupción dentro del caso STL.

“Quero lembrar que no Pleno do pasado 13 de abril, e a iniciativa do BNG, a Corporación aprobou por unanimidade abrir unha investigación interna para depurar as eventuais responsabilidades nas que puidesen ter incorrido as concesionarias”, señala Jorquera.

“O BNG foi a única forza política que no seu momento, antes de se producir a investigación policial e xudicial arredor do caso STL, tivo a valentía de denunciar no Concello a existencia de indicios que apuntaban a graves irregularidades no funcionamento dos servizos de limpeza e recollida de lixo. Irregularidades que consistían en que as concesionarias tiñan delegado no STL a política de contratación e promoción do persoal, o que obviamente lesionaba dereitos fundamentais dos traballadores [a los que se les cobrarba mordidas como contrapartida por ser contratados”, afirma el candidato del Bloque.

Los nacionalistas también pusieron sobre la mesa la existencia de indicios a partir de las cuales se podía deducir “as concesionarias mesmo chegaron a pactar co STL unha folga encuberta para chantaxear o Concello”. “Dixemos desde o primeiro momento que, con independencia das actuacións do poder xudicial, o Concello ten que supervisar e tutelar o funcionamento das concesionarias por estas estaren a xestionar un servizo público. Instamos tamén a que o Goberno Local exercerse a potestade sancionadora e que mesmo rescatase as concesións se se demostrase a complicidade das empresas coa trama corrupta”, añade Jorquera.