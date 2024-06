El BNG de A Coruña lleva al pleno la "insostíbel" situación económica de Emvsa

El BNG llevará al pleno de este jueves en A Coruña la "delicada" situación económica de la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), agravada, aseguran por que "o Goberno Local non lle transferiu os 750.000 euros que lle demandaba a dirección da empresa".



“Emvsa leva tempo arrastrando unha situación insostíbel a nivel económico e a situación ten empeorado ao non atender o Goberno Local a solicitude de inxección orzamentaria por valor de 750 mil euros que lle formulou a empresa. Ese diñeiro era crucial para garantir o correcta desempeño das encomendas que ten atribuídas Emvsa ”, relata la concejala nacionalsita Avia Veira.

El Bloque explica que se trata de una empresa municipal que gestiona, entre otros servicios, BiciCoruña, aparcamientos, el polideportivo de O Castrillón o la bolsa de viviendas en alquiler para personas vulnerables.



“Son múltiples encomendas, mais cun financiamento deficiente, o que pode levar a empresa a ter serios problemas no curto prazo”, alerta la edil.



Veira denuncia que el Gobierno Local “nos ocultou esta necesidade de financiamento de Emvsa” y lamenta que esa partida de 750.000 euros no fuese incluida en los Presupuestos de2024. La ausencia de esta partido llevó al Bloque a oponerse en el Consejo de Administración el Plan de Actividades e Investimentos e Financiamento de la empresa municipal por ser “irreal ao non contemplarse esa inxección económica nos orzamentos do Concello”. “Isto pasou en xaneiro deste ano e o Goberno Local en seis meses non moveu un só papel para resolver a situación”, concluye Veira.