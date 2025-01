El BNG de A Coruña denuncia que el Consello da Cultura está "desactivado" por la "falta de interese" del Gobierno local

La concejala del BNG Mercedes Queixas llevará al próximo pleno de A Coruña una pregunta oral sobre el Consello da Cultura: “Acredita o Goberno Local no Consello Municipal da Cultura como órgano de participación do tecido cultural coruñés?”.

De esta manera expondrá su preocupación por un asunto que ya estuvo en el pleno del mes de septiembre, en forma de una moción en la que se instaba al Ejecutivo que dirige Inés Rey a impulsar el Consello Municipal da Cultura y que recibió el apoyo unánime de la corporación (PSOE, BNG y PP).

Sin embargo, denuncia el BNG, desde entonces no se ha hecho nada para cumplir este mandato: Mais desde setembro nada se fixo para lle dar cumprimento, alerta Mercedes Queixas. “Rematou 2024 e o Consello Municipal da Cultura continuou desactivado”, afirma, "e todo polo desleixo e falta de interese por parte do Goberno de Inés Rey".



Explican desde el BNG que lo único que ha hecho al respecto el Ayuntamiento es constituir el Consello, un órgano cuya creación estaban entre los compromisos del acuerdo de investidura de la alcaldesa. "Mais constituír un órgano non é suficiente. Logo hai que darlle vida e impulso. Iso é o que non está a facer o Executivo coruñés", denuncian.

Así, aseguran que el órgano debe tener un "contacto directo e estábel coa cultura coruñesa, coas súas entidades e as e os seus creadores". El problema, interpreta Queixas, es que "o Goberno Local non ten unha grande vocación de diálogo e transparencia”. La concejala ve “falta de estratexia, compromiso e dirección cultural por parte do equipo que dirixe Inés Rey".