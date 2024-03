El BNG advierte al PSOE de A Coruña: "Quen non cumpre acordos non é merecedor da confianza"

El BNG de A Coruña avisó de que en el pleno de este jueves denunciaría el incumplimiento del acuerdo que permitió la investidura de Inés Rey hace ocho meses. Y así lo hizo. El portavoz del Bloque, Francisco Jorquera, enumeró cuestiones pendientes que se habían pactado ejecutar durante los seis primeros meses de mandato. "Quen non cumpre acordos non é merecedor da confianza", adelantó, a la vez que advirtió de que "o respecto dos acordos vai marcar o ton do mandato". Jorquera recordó, además, que el BNG "non é socio de Goberno, está na oposición".

Entre los compromisos acordados entre ambas formaciones se inclúa la apertura de una investigación sobre la situación de los servicios de limpieza y recogida de basura, la redacción de planes municipales de accesibilidad e inclusión social, la creación de un Consejo Económico Social, la ordenación de las terrazas, el inicio de la revisión del mapa de buses y el estudio de la ampliación de horarios de frecuencias. También reflejaba la elaboración de un Plan de Normalización Lingüística o la presentación de la demanda para la recuperación de la Casa Cornide. "Temos a aspiración lexítima de ser alternativa; se respeta o acordo, teremos atitude colaborativa. O BNG é paciente, pero cun límite, porque tamén é constante", recalcó el portavoz nacionalista.

El portavoz de los socialistas, José Manuel Lage Tuñas, respondió que "hai unha marxe importante para o entendimento". Añadió, además, que "o cumprimento é desigual, onde hai algunhas medidas que se cumpriron plenamente, outras están en fase de cumprimento e outras pendentes". El también concejal de Economía y Planificación Urbana anunció que en las próximas semanas se reunirá la comisión de seguimiento para analizar el estado del acuerdo. Las medidas más avanzadas, dijo, son la puesta en marcha del Plan de Salud Mental, la creación del Consello Económico Social, el impulso al parque Ciudad o los avances en el contrato de Nostián, entre otros.

Los tres asuntos de la parte resolutiva, pese a estas advertencias, salieron adelante. Así, el pleno acordó personarse en un recurso sobre el Nuevo Chuac, la aprobación definitiva del estudio de detalle para el centro de día de Adaceco en Eirís, además de dar el visto bueno a unas facturas irregulares. Los dos primeros asuntos salieron adelante por unanimidad y el tercero con el apoyo de los nacionalistas.